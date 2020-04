Coronavirus, festino abusivo con barbecue interrotto dai carabinieri a Favaro

Coronavirus, festino abusivo interrotto dai carabinieri a Favaro.

Nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, c’è anche chi pensa di poter organizzare feste all’aperto nel proprio giardino. A Favaro Veneto un gruppo di amici ha pensato di organizzare un allegro ritrovo in giardino con tanto di barbecue e carbonella pronta a prendere fuoco.

Ai carabinieri della locale Stazione non è sfuggita la situazione: cinque giovani, verso le 16, si stavano preparando alla grigliata e il padrone di casa, in attesa dell’arrivo di altri amici, era pronto a dare fuoco ai carboni.

Il gruppo viene identificato e sanzionato, la percezione però è che la festa fosse aperta a molte più persone, i militari infatti notano più di qualche auto che, imboccata la via che porta al condominio e notata la presenza dell’Arma, fa retromarcia per tornare indietro.

Specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio in funzione Covid-19 proseguiranno per tutta la settimana, invitando ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto dei divieti e al senso civico, per non vanificare gli sforzi di tutti.