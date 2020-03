Coronavirus, un decesso al Civile di Venezia, a Jesolo crescono dimessi

Il coronavirus nel veneziano sembra rallentare la sua corsa. Per la prima volta i ricoveri di terapia intensiva sono diminuiti: oggi sono 60, tre meno di ieri, ma rimangono alti i nuovi contagi e il numero dei morti.

Quattro i decessi nel report di Azienda Zero di lunedì. Con questi, i morti totali salgono a 69.

La curva dei contagi mostra un +41 rispetto al giorni prima, numero che porta il totale a 1127, mentre sono 87 sono le persone guarite e dimesse, cinque in più rispetto a ieri.

G.B., 75 anni, di Mestre, è deceduta all’ospedale Civile di Venezia.

Giovanni Marangon, 80 anni, di Mira, è deceduto a Dolo.

Iver Vanin, 70 anni, di Scorzè, è deceduto all’ospedale di Mirano.

Rodolfo Tiso, 78 anni, di Portogruaro, è deceduto all’ospedale di Jesolo.

ULSS 4 VENETO ORIENTALE

Jesolo si sta distinguendo per i pazienti dimessi. In tre giorni i nuovi contagiati sono saliti di 59 unità, portando il numero complessivo dei positivi a 301. Il Covid-hospital di Jesolo, però, si distingue per pazienti dimessi: 12 persone hanno potuto tornare a casa.

OSPEDALI DEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 49

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 15

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più rispetto al giorno precedente: -1

Deceduti: 19

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 23

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 11

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più rispetto al giorno precedente: -1

Deceduti: 6

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 13

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 10

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più rispetto al giorno precedente: -1

Deceduti: 6

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 8

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 88

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 17

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più rispetto al giorno precedente: +2

Deceduti: 14

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 17

Ospedale di Chioggia

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: +1

Deceduti: 2

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 28

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: +1

Deceduti: 2

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 10

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 60

Ricoverati in reparti non intensivi in più rispetto al giorno precedente: +5

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 12

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più rispetto al giorno precedente: -2

Deceduti: 12

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 12