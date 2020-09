Coronavirus, Berlusconi ricoverato. Ultima ora

Coronavirus: Silvio Berlusconi, fino a ieri in isolamento domiciliare per positività al virus, è stato ricoverato a Milano.

Il Cavaliere si è recato al San Raffaele ufficialmente per accertamenti con mezzi propri.

Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale.

Il quadro clinico – viene fatto sapere – non desta preoccupazioni.

Questo quanto si legge in una nota dello staff di Berlusconi.

