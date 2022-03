Coppia trovata morta in casa dalla figlia: dramma a Casale Sul Sile

Un dramma ha scosso il quieto pomeriggio di Casale Sul Sile nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Flora Mattucci e Franco Gellussich sono stati trovato morti in casa. La tragica scoperta è stata fatta dalla figlia della coppia che ha chiamato i carabinieri. Dai primi riscontri si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.

La donna distesa sul letto con una ferita, mentre l’uomo impiccato in garage. Una scena terribile quella che la figlia si è trovata davanti.

Flora Mattucci, 72 anni, e Franco Gellussich, 73, non avrebbero mai mostrato segni di disagio, pertanto la tragedia di Casale viene accolta con incredulità e dolore.

La figlia aveva deciso di recarsi di persona a casa dei genitori in quanto questi ultimi non avevano risposto al telefono.

Sul posto i carabinieri, la Scientifica, e personale del Suem 118.