Presa a Mestre la coppia che colpiva nelle auto in sosta

Presa a Mestre una coppia di ladri. Erano specializzati nell’aprire e trafugare dalle auto in sosta.

La Polizia di Stato di Venezia messo fine ai furti in serie denunciando la coppia di giovani di origini italiane.

L’uomo e la donna, rispettivamente classe 89 e 91, sono stati trovati in possesso di documenti, profumi, creme, occhiali da sole e pelletteria, provenienti da furti messi in atto ai danni di autovetture parcheggiate.

A mettere fine alle gesta della coppia alcune segnalazioni arrivate nella mattinata di sabato 22 maggio.

Passanti, residenti a Mestre, segnalavano infatti alle forze dell’ordine soggetti aggirarsi, con fare sospetto, nei pressi di autovetture parcheggiate nell’area compresa tra Corso del Popolo e la zona attorno alla stazione.

Gli operatori delle Volanti, impegnati negli ordinari servizi di pattugliamento della città, hanno notato i due individui che corrispondevano alle descrizioni e, dopo averli fermati, hanno proceduto ad accurato controllo a seguito del quale sono stati rinvenuti documenti, prodotti di bellezza e pelletteria e altro. Inoltre, la donna è stata trovata in possesso di droga.

I due sono stati quindi accompagnati negli uffici della Questura, dove si è proceduto alla loro identificazione con successivo deferimento all’autorità giudiziaria per ricettazione.

I beni rinvenuti sono stati immediatamente riconsegnati ai legittimi proprietari.