Controlli in autobus, ragazzina di San Donà mostra GP di un’altra: scoperta

Controlli in autobus: ragazzina di San Donà mostra il Green Pass di un’altra ragazza ma viene scoperta.

E’ successo a bordo di un autobus delle linee Atvo.

Davanti agli agenti di Polizia amministrativa che stavano verificando il ‘certificato verde’, la giovane, di 14 anni, appena partita dal capolinea di San Donà, ha esibito un green pass che non era suo.

Il documento, alla fine, era intestato ad una 19enne.

Come previsto in questi casi, sono stati chiamati i carabinieri che a loro volta hanno chiamato la famiglia della 14enne.

Sul posto è subito arrivata la mamma della ragazzina che ha sonoramente protestato sull’attuale norma diventata obbligatoria per salire sui mezzi di trasporto pubblico, allargando poi anche il discorso sulla vaccinazione e ad altro.

Alla fine, però, la vicenda ha avuto il suo corso e, mentre la ragazzina tornava a casa a bordo dell’auto della mamma, dalla caserma dei Carabinieri partiva la segnalazione in Prefettura e una sanzione a carico dei genitori che, lo ricordiamo, va da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.000 euro per essere trovati a bordo di mezzi pubblici di trasporto senza Green Pass.

Sono molti i controlli attuati in questi giorni dagli agenti dell’Atvo ma sono estremamente rari i casi di infrazione. Tutti casi tra l’altro – fanno sapere – di passeggeri che avevano dimenticato a casa il dispositivo o il cartaceo attestante. Posizioni che vengono sanate subito dopo.