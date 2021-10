Contributi Tari a Venezia: proroga accettazione al 30/11

Contributi Tari anno 2020: prorogato al 30 novembre il termine per l’accettazione.

L’Area Economica e Finanza del Comune di Venezia comunica infatti che verrà inviato un nuovo avviso tramite mail ai soggetti che hanno fatto domanda per la partecipazione al Bando per i contributi TARI anno 2020 e che ad oggi non hanno provveduto a concludere l’iter con l’accettazione del contributo.

Nella mail si ricorderà che il termine per l’accettazione è stato prorogato al 30 novembre 2021.

“E’ un’opportunità importante – dichiara l’assessore al Bilancio Michele Zuin – anche alla luce del fatto che gli importi risultanti coprono in maniera sostanziosa il dovuto Tari 2020 da parte delle aziende che hanno fatto domanda”.

“Anche la proroga dei termini – conclude l’assessore – evidenzia l’attenzione dell’Amministrazione per far sì che il maggior numero possibile di beneficiari possa concludere l’iter”.