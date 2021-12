Contagi fuori controllo: oltre 10mila nuovi tamponi positivi in 24 ore in Veneto

Contagi fuori da ogni previsione e precedente oggi. Se i nuovi tamponi scoperti positivi in Veneto in 24 ore martedì erano stati 7.403, erano stati 8.666 mercoledì, oggi sono 10.376.

Si tratta di un nuovo record assoluto. Il terzo consecutivo.

Si contano anche 7 decessi in Veneto, dato che porta il numero complessivo delle vittime a 12.365.

Meno preoccupanti i dati sul fronte ospedaliero: sono 1.266 i ricoverati in area medica (-24), e 193 quelli in terapia intensiva (+3) nella nostra regione.

I dati del Veneto riflettono l’andamento su scala nazionale.

Nuovo record di positivi infatti oggi in Italia con 126.888 nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020.

Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136.

Sono oggi 779.463 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 104.598 in più rispetto a ieri.

Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.029.429.

Il tasso di positività è al 11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri.

Sono 1.226 (ieri 1.185) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), 288 in più rispetto a ieri.