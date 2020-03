Consegne a domicilio, riferimenti sul sito del Comune di Venezia

Disponibile sul sito del Comune di Venezia l’elenco delle attività che effettuano consegne a domicilio. La novità era stata anticipata ieri dal sindaco Luigi Brugnaro. Il Comune di Venezia ha deciso di creare un database nel quale inserire i nomi e i contatti di tutte le attività commerciali che operano nella ristorazione e nella vendita di alimenti o beni di prima necessità che prevedono la consegna a domicilio e metterlo, poi, a disposizione di tutti i residenti in questo periodo di limitazioni degli spostamenti per contenere il contagio da Coronavirus.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale chiede a tutte le attività legate alla ristorazione, come pizzerie, alimentari, panificio, pizza da asporto ma anche a supermercati, farmacie, tabaccherie di iscriversi al portale raggiungibile all’indirizzo Dime.Comune.Venezia.it (occorre avere a disposizione accesso ‘spid’).

L’operazione consentirà di formare un elenco (disponibile a questo link:

comune.venezia.it/it/content/attivit-commerciali-consegna-beni-e-alimenti-domicilio) messo poi a disposizione dei cittadini che potranno consultarlo e scegliere in base a criteri di vicinanza e geografici la rivendita, il ristorante, il panificio più vicino.

La decisione è frutto dell’esigenza di soddisfare le necessità soprattutto della popolazione, residente sia a Venezia centro storico che in terraferma, che non ha la possibilità di muoversi dalla propria abitazione ma anche per evitare assembramenti e code davanti ai supermercati.

Il database consentirà, inoltre, di dare visibilità e lavoro a tutte le attività legate alla ristorazione che sono rimaste attive sul territorio, soprattutto a quei negozi di vicinato o a conduzione familiare che stanno vivendo un momento difficile.

“Il servizio di consegna non è erogato dal Comune ma dai singoli operatori – sottolinea l’Amministrazione – l’elenco è redatto a solo titolo informativo e non promozionale, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta in questo particolare momento”.