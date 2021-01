Conegliano: Galleria d’Arte a Cielo Aperto diventa un gioco

La Galleria d’arte a Cielo Aperto di Via XX Settembre diventa un gioco.

Gli 11 dettagli delle opere appartenenti alle maggiori collezioni e musei d’arte internazionale del progetto “Galleria d’arte a cielo Aperto” avviato la scorsa estate nel centro storico di Conegliano, diventano un gioco per le festività e così via XX settembre, assume l’aspetto di uno di quei percorsi stampati su di un “tabellone” (gigante) sul quale passeggiare per trovare ed indovinare l’opera esposta sulla vetrina di un negozio sfitto.

L’iniziativa, nata da un’idea di Debora Base fondatrice del progetto Ricrearti i in Collaborazione con l’ex Assessore Gaia Maschio con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, è stata realizzata nell’ambito del progetto “Ricreiamo Conegliano” per l’Associazione Contrada Granda con lo scopo di riqualificare la via e vivere in modo diverso il centro storico indirizzando l’attenzione dei fruitori alla bellezza e alla conoscenza.

Il gioco è indirizzato a bambini e ragazzi (9-18 anni)

E’ possibile partecipare inviando una e-mail agli indirizzi: associazionecontradagranda@gmail.com

servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it specificando:

Titolo dell’opera

Nome dell’autore

Anno

Museo o collezione di appartenenza

Il gioco è stato prorogato al 10 gennaio 2021

L’iniziativa è stata riconosciuta come Socialmente utile perché coinvolge l’Associazione Piccola Comunità e gli Alpini di Conegliano che si sono occupati della creazione artigianale delle cornici intercambiabili e degli allestimenti.