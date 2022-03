Condizionatore prende fuoco e le fiamme si propagano: intervengono i pompieri

Condizionatore prende fuoco e le fiamme si propagano al soffitto.

Incidente domestico che si trasforma in incendio quello di questa mattina, sabato 12 marzo 2022, alle 10:45: i vigili del fuoco sono intervenuti in Riva del Varoggio, a Caorle (Venezia), per l’incendio di un condizionatore, al quarto e ultimo piano di una palazzina. Le fiamme si sono estese ad una pompeiana in legno, causando danni anche all’interno dei locali.

I pompieri sono arrivati dal locale distaccamento volontario e da Portogruaro con due autopompe, un’autobotte e l’autoscala da Pordenone. Gli operatori si sono subito messi al lavoro e hanno spento le fiamme, riuscendo ad evitare l’estensione del rogo all’interno dell’appartamento.

Danni da fumo all’abitazione. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore con la bonifica e l’aerazione dell’appartamento.