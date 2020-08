Concluso tratto di pista ciclopedonale sulla Sp 40 via Altinia a Favaro per mettere in sicurezza pedoni e passaggio pedonale vicino al parcheggio che dà accesso al Bosco di Zaher. Con questo tratto si sono conclusi da parte della Città metropolitana nei giorni Ferragostani i lavori di realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale lungo la Sp 40 via Altinia a Favaro Veneto. Il costo dell’intervento ammonta a 40.000 euro

Il percorso, realizzato tra il Bosco Zaher e via Altinia, consentirà a chi usufruisce del parcheggio del Bosco Zaher di raggiungere in sicurezza la nuova pista ciclabile che collega Favaro Veneto a Dese realizzata sull’altro lato della strada e il vicino bosco di Mestre.

I lavori hanno previsto la realizzazione di un percorso in misto stabilizzato in aggregati naturali parallelo alla strada provinciale tra il fosso di guardia e il Bosco Zaher per un lunghezza di 150 mt e di larghezza di 2 mt mantenendo le specie arboree e arbustive esistenti.

Oltre a questo è stato, poi, realizzato, unnuovo attraversamento pedonale luminoso con segnaletica orizzontale ad elevata rifrangenza e una staccionata di protezione in materiale innovativo a bassa manutenzione.