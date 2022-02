“Se fosse per voi veneziani… non si può mai fare nulla”. Lettere

Buongiorno a tutti. Io non capisco ma hanno una bimba piccola (in risposta alla lettera: “Ieri siamo andati a Venezia per portare la bimba la prima volta al Carnevale… Pessima scelta…”, ndr)

dovevano per forza pranzare. Se fosse per voi veneziani non si può fare nulla. Io abito lì a Venezia per motivi di lavoro e ringrazio per questo ma non si può fare nulla, né ridere, né guardare, né musica.

Guardate: non si può neanche tenere un cagnolino in casa che vi dà fastidio, visto che abbaia troppo.

Infatti purtroppo io devo farlo addirittura adottare da un’altra famiglia.

Non possono neanche giocare i bambini. Io non so che infanzia avete avuto, io sono crescita con la musica, con le risate, con i cani e gatti nella mia città.

Voi avete la fortuna di questa bellissima città e che vengono da tutto il mondo a vederla, dovete essere contenti.

Noi con il niente che abbiamo giù in Puglia siamo sempre felici. Poi non parliamo che ci chiamate terroni e poi vi fate le vacanze con quella faccia.

Dai mi spiace se mi sono sfogata ma sono 11 anni che sopporto tutto ciò.

Buona giornata a tutti.

Barbara

(lettera firmata)