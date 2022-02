“Forse insieme ai tornelli all’arrivo a Venezia bisognerebbe mettere test di intelligenza”. Lettere

… forse insieme ai tornelli e alla tassa di ingresso, l’ amministrazione dovrebbe mettere dei test di intelligenza e buona educazione prima di far entrare i turisti… Ne entrerebbero molti meno, e sicuramente non cercherebbero come prima cosa l’hamburger e il selfie.

Non farebbero i loro bisogni nei canali (a casa loro la fanno così, en plein air?), camminerebbero in modo sensato nei luoghi affollati senza congestionare, con gli stessi criteri che usano quando sono in auto.

Probabilmente sarebbero in grado di selezionare i posti giusti dove mangiare (in tutte le città del mondo ci sono i posti dove ti pelano e i posti onesti, Venezia non fa eccezione) e non ci ammorberebbero con i loro scontrini perché spendono troppo.

Turismo sostenibile per me vuol dire questo: turismo rispettoso e seriamente motivato.

Forse allora per noi veneziani la loro presenza diventerebbe meno fastidiosa, e continueremmo la tradizione di accoglienza e integrazione che ha sempre caratterizzato la storia di questa bellissima città

(lettera firmata)