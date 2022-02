“Ieri siamo andati a Venezia per portare la bimba la prima volta al Carnevale… Pessima scelta”. Lettere

Ieri siamo andati a Venezia per portare la nostra bimba per la prima volta a vedere il Carnevale. Pessima scelta ……

Maschere bellissime, Venezia molto bella ma poi purtroppo c’è il rovescio della medaglia.

Colazione in un barettino qualunque: circa 18 euro.

Pranzo in un osteria molto normale, tavoli attaccatissimi con gente persino messa a sedere davanti al bancone del bar pur di farli pranzare. Norme Covid nulle …..

2 Menù turistici: 30 euro

1 pizza: 12 euro.

Abbiamo chiesto una bottiglia da un litro di acqua ma ce ne hanno portate 2 da mezzo litro: 4 euro.

3 lattine di Coca Cola: 12 euro.

3 euro di coperto.

2 euro per il pane.

Totale 63 “reali”.

Ma abbiamo speso 70 euro perché oltre a coperto e il pane hanno aggiunto il 10% per il servizio.

Scontrino con il numero del tavolo senza intestazione.

3 gelati piccoli: 15 euro ( solo perché hanno aggiunto un biscotto).

Un parcheggio: 28 euro.

10 frittelle di Carnevale ripiene: 18 euro.

Due aperitivi: 30 euro.

Vi sembra normale ?

E poi a Venezia vi lamentate se la gente non spende ?

Quindi prima di lamentarvi perché la gente viene a Venezia e non spende fatevi due domande !!!!!

Vorrei precisare che noi siamo una famiglia benestante senza problemi finanziari, ma pensiamo anche a chi in questo momento non si può permettere tutto questo !

Cristina Milano

(lettera firmata)