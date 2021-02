Comunicazioni d’emergenza: nuovo sistema d’allerta a Venezia

Comunicazioni d’emergenza: Venezia ha un nuovo sistema di allerta per informare la cittadinanza via telefono.

Qualcuno ricorda la telefonata con la voce del sindaco registrata per informare sulla consegna delle mascherine da coronavirus, lo scorso aprile.

La logica è sempre la stessa, quello dello scorso anno era infatti un test, ma ora il sistema è entrato a regime.

Il Comune di Venezia ha attivato un nuovo sistema di comunicazione pensato per veicolare le informazioni alla cittadinanza nelle fasi di emergenza.

Il sistema di Alert System, attivo 24 ore su 24, prevede la possibilità di

creare liste di utenti telefonici del Comune per poter raggiungere in maniera efficace tutti i cittadini delle zone interessate, avvertendo la popolazione in merito a particolari situazioni di pericolo, quali incendi, guasti alle reti di fornitura, interruzioni delle strade e altre eventuali criticità di rilevanza per il territorio comunale.

La base di partenza sono i numeri di rete fissa, ma sarà possibile l’iscrizione diretta delle persone che vorranno essere informate su particolari tematiche.

“Il Comune di Venezia è sempre più vicino alla cittadinanza – commenta il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Andrea Tomaello – Da un’idea del sindaco Luigi Brugnaro per trovare canali sempre più rapidi per comunicare situazioni di emergenza ai cittadini, abbiamo realizzato, grazie alla

fattiva collaborazione della Protezione Civile, questo sistema al quale speriamo si iscrivano in tanti con i propri telefoni cellulari”.

In caso di grave emergenza, la comunicazione avverrà attraverso gli apparecchi telefonici, fissi e mobili: i messaggi recapitati alla cittadinanza saranno pre-registrati e composti dall’avviso che riguarda la tipologia di servizio o il contesto di allerta per il quale viene diffusa la comunicazione e le indicazioni da seguire per far fronte alla criticità segnalata.

Il primo utilizzo, ancora in fase sperimentale, è avvenuto lo scorso 26 aprile 2020 con la comunicazione del sindaco per informare tutti i cittadini della consegna delle mascherine acquistate dal Comune di Venezia.