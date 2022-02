Il mondo si sveglia al suono delle sirene: Putin ha annunciato inizio operazione militare

4.56, ora italiana, un Twitter annuncia l’inizio dell’invasione.

Alle 5 del mattino in Russia Putin in diretta tv ha annunciato l’inizio di un’operazione militare in Ucraina.

Alle 5.20 l’inviato di Skytg24, per primo, parla di inizio di “forti esplosioni”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina mentre il Consiglio di sicurezza dell’Onu era in corso. Le sue parole: “Smilitarizzerò l’Ucraina con una “operazione militare speciale”, parole che suonano come una dichiarazione di guerra de facto, nell’ambito dell’azione per difendere i separatisti nell’Est del Paese. “Ho preso la decisione di un’operazione militare”, ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione a sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. “L’operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia”, ha aggiunto.

“Putin ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina. Le pacifiche città ucraine sono sotto attacco. Questa è una guerra di aggressione”, twitta il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Forti esplosioni sono state udite prima dell’alba anche nella città portuale orientale di Mariupol, poco dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’operazione per “smilitarizzare” il Paese.

Intanto la Nato “condanna con forza” l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e chiede a Mosca “di fermare immediatamente la sua azione militare”. Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà “tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati”. E’ quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell’Alleanza Jens Stoltenberg.

Joe Biden è stato informato dell’attacco in corso in Ucraina da parte della Russia dal segretario di stato Antony Blinken, dal capo del Pentagono Loyd Austin, dal capo delle stato maggiore congiunto Usa Mark Milley e dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Joe Biden sta parlando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca.

Centinaia di vittime sono state causate in Ucraina dall’attacco dell Russia. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti del ministero degli Interni ucraino. Non è chiaro, riporta Cnn, se si tratti di feriti o morti.