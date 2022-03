Come preparare tuo figlio a studiare all’estero in UK

Tuo figlio andrà a studiare in Inghilterra e ti stai chiedendo in che modo prepararlo al meglio per questa nuova avventura? Quella che lo attende è un’esperienza sicuramente unica, che lo arricchirà moltissimo sia sul piano personale che a livello professionale, perché studiare all’estero significa ampliare il proprio bagaglio di conoscenze. Per evitare che si trovi sin da subito a dover gestire problemi e disagi vari, però, ti consigliamo di preparare tuo figlio a questa esperienza facendogli imparare al meglio l’inglese. Se infatti non conoscere bene la lingua, può incontrare numerosi problemi sia a livello accademico che personale.

Ecco alcuni consigli per prepararlo al meglio da tale punto di vista.

# Piattaforme per imparare l’inglese online

Se tuo figlio ha già un’infarinatura di base d’inglese, la cosa migliore che puoi fare è quella di iscriverlo ad una di quelle piattaforme che permettono di seguire lezioni private online. Così facendo, avrà la possibilità di mettersi alla prova con un docente qualificato, negli orari e nelle giornate che preferisce, senza avvertire questo impegno come un qualcosa di noioso o faticoso. Non solo: alcune piattaforme consentono di scegliere il docente che si preferisce in base agli obiettivi che si intendono raggiungere. Se tuo figlio ha bisogno di una certificazione d’inglese particolare per studiare all’estero, potete cercare un insegnante che si concentri su questo, in modo che possa arrivare preparato al test.

# Applicazioni per imparare l’inglese

Al giorno d’oggi anche le applicazioni possono rivelarsi utili per imparare l’inglese, ma attenzione perché ce ne sono alcune di valide ed altre che invece non servono assolutamente a nulla. Le migliori app per imparare l’inglese sono quelle specifiche che consentono di seguire le lezioni online con il docente che si preferisce. Possono rivelarsi utili anche quelli preimpostate, ma solo per ripetere alcuni concetti. In sostanza, con una app gratuita non si riesce ad imparare effettivamente una lingua: può rivelarsi tuttavia un utile supporto.

# Podcast per esercitare la comprensione dell’inglese

Uno strumento che può rivelarsi molto utile a tuo figli per esercitare la comprensione della lingua parlata è il podcast, ossia un contenuto multimediale che si può scaricare sui propri dispositivi ed ascoltare quando si desidera. Possiamo considerare il podcast una sorta di trasmissione audio, che affronta svariate tematiche e che è di tendenza tra i giovani d’oggi. Esistono podcast specifici per imparare l’inglese, con contenuti didattici molto interessanti, che possono rivelarsi davvero utili per tuo figlio.

# Community linguistiche

Un’altra soluzione molto utile per preparare tuo figlio a studiare in UK è quella di iscriverlo ad una community linguistica inglese. In questo modo potrà conoscere nuove persone e mettersi alla prova nella comunicazione interpersonale in lingua. All’inizio potrebbe essere piuttosto difficile per lui esprimersi e farsi comprendere da un madrelingua inglese, ma con il passare del tempo si abituerà e una volta arrivato all’estero si troverà decisamente meno in difficoltà nel comunicare. Sapere bene questa lingua non è difficile: basta mettere in atto i giusti strumenti. È però fondamentale, per evitare di trovarsi a disagio in un ambiente completamente nuovo.