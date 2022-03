Colpito al collo con un vetro, muore 22enne. E’ emergenza a Milano

Ancora sangue sulla movida di Milano.

Un giovane di 22 anni è morto sabato sera all’ospedale Niguarda, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Il 22enne, di nazionalità somala, è stato colpito nella notte tra venerdì e sabato al collo con un coccio di bottiglia, al culmine di una lite in via Lazzaro Palazzi, zona di movida nel centro di Milano.

Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e rianimato sul posto dal personale del 118 per poi essere trasportato all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per choc emorragico conseguente alla ferita da taglio.

Troppo copiosa, però, la perdita di sangue, e in serata è arrivata la notizia del decesso del 22enne.

Il suo aggressore, un connazionale di 34 anni, è stato arrestato ieri sera, subito dopo la lite culminata nell’aggressione, dai carabinieri dalla Compagnia Duomo.

La movida milanese continua dunque a far registrare liti, aggressioni, risse e rapine.

Un fenomeno finito sotto i riflettori nazionali dopo la maxi violenza di Capodanno in piazza Duomo, e che ha già portato a Milano, il 7 febbraio scorso, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

In quella occasione, al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, il ministro aveva assicurato rinforzi, consapevole della gravità della situazione.

Gli episodi di violenza continuano tuttavia a susseguirsi con inquietante frequenza. Il 6 marzo, due giovani milanesi di 22 anni sono stati aggrediti nella notte in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, da un gruppetto di loro coetanei di origini nordafricane.

Il 23 febbraio cinque giovani, membri della cosiddetta ‘banda della catenina’, sono stati arrestati per 16 diverse rapine, commesse quasi tutte nella zona della Darsena.

E aumentano, dall’inizio dell’anno, denunce di giovani donne che hanno subito una violenza sessuale.