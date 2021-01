Colpisce gli agenti per scappare al controllo. La settimana della Polfer

Colpisce gli agenti per scappare al controllo in stazione. E’ solo uno degli episodi che gli agenti della Polfer hanno affrontato nell’ultima settimana.

In una settimana ci sono state 2.240 persone controllate, di cui 10 indagati a vario titolo, 231 servizi di prevenzione e repressione dei reati nelle stazioni, 12 servizi antiborseggio in abiti civili, 27 servizi di vigilanza a bordo dei convogli e 25 pattugliamenti lungo linea, nelle tratte ferroviarie di competenza. E’ questo il bilancio dell’attività del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, nella settimana dall’11 al 17 gennaio.

Il personale della Sezione di Polizia Ferroviaria di Mestre ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 22enne trovato in possesso di oggetti atti allo scasso, successivamente posti sotto sequestro.

Inoltre, gli agenti hanno indagato un 31enne per il reato di resistenza e violenza a Pubblico

sponsor

Ufficiale.

L’uomo, che stava transitando nel sottopasso pedonale della stazione, alla vista degli operatori Polfer, ha cercato di allontanarsi frettolosamente, palesando segni di nervosismo. Fermato per un controllo, ha spintonato con forza gli operatori guadagnando la fuga verso la stazione, una volta raggiunto ha continuato a cercare di divincolarsi e li ha ripetutamente colpiti.

Dagli accertamenti esperiti negli uffici polfer, dove l’uomo è stato accompagnato sono emersi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio e la persona, nonché in materia di stupefacenti.

Durante i servizi di vigilanza nello scalo mestrino, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno sanzionato

un 46enne, sorpreso mentre attraversava imprudentemente i binari, anziché servirsi del

commercial



sottopasso. A seguito dei controlli, l’uomo, di origine straniera, è risultato anche in posizione irregolare sul territorio nazionale e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura, dove gli è stato notificato l’ordine del Questore di abbandonare lo Stato entro 7 giorni.

Nella settimana appena trascorsa è stata effettuata anche l’Operazione “Oro Rosso”, periodicamente disposta su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria per monitorare e contrastare gli episodi di furti di rame in ambito ferroviario, oltre che per verificare l’osservanza della normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti particolari, come i metalli.

Sono state 17 le ispezioni eseguite ai depositi di rottami, dove è stato svolto un attento esame di tutti i materiali in giacenza, analizzandone la provenienza e la tipologia. Sono 22 le persone sottoposte a controllo identificativo per le quali è stata verificata la regolare presenza nei siti di stoccaggio e l’autorizzazione a conferire materiali ferrosi.

L’operazione, che ha visto impegnati 25 operatori Polfer, si è protratta per l’intera giornata di martedì 12 gennaio e ha interessato numerose località dell’ambito territoriale di competenza.