“Ci sono No Vax anche in Vaticano”. Lettere

“Ci sono No Vax anche in Vaticano”.

Lo aveva affermato Papa Francesco ai giornalisti sul volo di ritorno da Bratislava rispondendo a una domanda sui vaccini.

“Anche nel collegio cardinalizio ci sono negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus… ironia della vita”, riferendosi al cardinale Raymond Burke, ricoverato in terapia intensiva.

Ora si scopre che, per (vera) ironia della sorte, i cardinaloni fedelissimi di Bergoglio, erano tutti vaccinati con doppia dose! Amletico dubbio: la figura del pontefice virologo che ha elevato il vaccino ad ottavo sacramento, lo indurrà a detronizzare la santa puntura e ad occuparsi finalmente delle cose di Dio?

Gianni Toffali – Verona