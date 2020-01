Chioggia, riempie di gas la casa e minaccia di farsi esplodere

Chioggia, riempie la casa di gas e dopo essersi chiuso all’interno minaccia di far saltare in aria tutto.

Momenti di paura, poche ore fa, per un quarantenne chioggiotto che ha annunciato il folle gesto alla madre ed è stato fermato dalla Polizia.

L’uomo, dopo essersi barricato in casa, ha lasciato aperto il gas in cucina. E dopo aver saturato l’abitazione, ha minacciato di far esplodere la casa, con lui all’interno.

E’ stata la madre del quarantenne a lanciare l’allarme, presentandosi al Commissariato di Chioggia e raccontando agli agenti che il figlio, in forte stato di agitazione, si era chiuso in casa con in mano degli accendini.

Fortunatamente l’uomo non è riuscito a portare a termine il folle intento, perché è stato bloccato dagli agenti di polizia, mentre l’appartamento è stato messo in sicurezza.

Gli operatori sono infatti riusciti ad entrare nell’abitazione, fermando l’uomo e impedendo la tragedia.

Ora saranno valutati gi interventi di carattere sanitario nei suoi confronti.