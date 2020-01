Chioggia, buca le ruote all’auto della moglie perchè non esca di casa. Arrestato per maltrattamenti

Chioggia, buca le ruote della macchina alla moglie con un coltello, per impedirle di uscire di casa.

E’ successo al culmine dell’ennesima lite tra i due che si stavano per separare.

Da tempo l’uomo aveva atteggiamenti violenti nei confronti della consorte e la scorsa sera è scattato il “codice rosso” per i carabinieri di Chioggia, cioè l’allarme per i maltrattamenti in famiglia.

I militari della Stazione di Campagna Lupia hanno arresto il marito in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata.

Si tratta di un 55enne del luogo.

L’uomo da tempo aveva assunto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, con la quale è in fase di separazione.

Durante l’ennesima lite, e nel tentativo di impedire che la donna si allontanasse da casa, ha forato i pneumatici dell’auto con un coltello da cucina.

L’arrestato è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto agli arresti in un altro domicilio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.