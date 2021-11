Chi vaccina i soggetti fragili a domicilio a Venezia? Lettere

Buongiorno.

A proposito di terza dose ai fragili volevo fare una segnalazione che credo meriti degli approfondimenti.

A venezia centro storico la mia mamma, e altri genitori anziani e invalidi come lei al 100%, che hanno diritto alla vaccinazione a domicilio, stanno ancora attendendo.

Quando noi figli cerchiamo informazioni in merito, ci scontriamo con un palleggiamento di versioni diverse e addirittura contrastanti.

Si rivolga al medico di base. Il medico di base risponde non abbiamo ancora ricevuto indicazioni in merito.

Usca: ci stiamo organizzando, deve attendere. E intanto i 6 mesi dalla seconda vaccinazione scadono e la loro fragilità aumenta.

E magari, come nel mio caso che dubito sia eccezionale, la mamma in casa ha una caregiver h24 che, a diritto, gode dei suoi riposi frequentando altre persone estranee alla nostra bolla familiare.

Qualcuno ha la possibilità di imprimere una svolta a questa stagnazione, ponendo la questione a chi per competenza deve dare risposte certe?

Grazie.

A.Z.

(lettera firmata)