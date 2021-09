Censimento dal primo ottobre. Come sarà a Venezia

Da venerdì 1 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che è diventato annuale e che coinvolge un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2021 le famiglie che partecipano al Censimento sono 2 milioni 472.400 in 4531 Comuni sull’intero territorio nazionale. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale.

Come funziona e chi viene coinvolto nel Comune di Venezia

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie: la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista.

In questa edizione, nel Comune di Venezia, saranno interessate oltre 4 mila famiglie, distribuite in tutto il territorio, centro storico, estuario e terraferma.

Rilevazione Areale: dal 1. ottobre una ventina di rilevatori comunali, muniti di cartellino identificativo, passeranno in alcune aree della città per affiggere delle locandine su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e lasciare, nelle cassette postali, una busta contenente una lettera ufficiale, firmata dal Presidente dell’ISTAT. La Lettera comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al Censimento, spiega le finalità conoscitive dell’operazione censuaria e avvisa dell’obbligatorietà di risposta. Inoltre fornisce tutti i contatti per ricevere assistenza, chiarimenti e fissare telefonicamente un appuntamento con il rilevatore che successivamente si recherà presso l’abitazione della famiglia per compilare il questionario.

Rilevazione da Lista: la famiglia riceverà direttamente a casa una lettera dall’Istat con le credenziali per poter compilare in autonomia il questionario on line o, a richiesta, con il supporto del Comune presso i Centri Comunali di Rilevazione, istituiti all’interno delle sedi degli Sportelli polifunzionali di Mestre, Venezia e dell’anagrafe del Lido di Venezia. Dall’8 novembre i rilevatori contatteranno le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario, per prendere un appuntamento e compilare a domicilio il questionario.

Trattandosi di un censimento su base campionaria, non tutti gli edifici e non tutte le famiglie saranno coinvolti.

L’Ufficio comunale di Censimento chiede la gentile collaborazione di tutti i cittadini per agevolare queste operazioni.

Informazioni e contatti del Comune di Venezia

Il Centro Comunale di Censimento si trova presso l’Ufficio Statistica e Ricerca (viale Ancona 59 – Mestre) tel. 041 274 77 90;

www.comune.venezia.it/it/statistica

Il Centro Comunale di Rilevazione, per offrire sostegno alla compilazione dei questionari ed altre informazioni, si trova presso le sedi dello Sportello Polifunzionale di Venezia e Mestre a cui si accede esclusivamente su appuntamento, telefonando al numero 041041 dalle ore 9 alle 13.

– Sportello Polifunzionale Venezia (Ufficio Relazioni con il Pubblico) San Marco 4137 – Venezia;

– Sportello Polifunzionale Mestre (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Via Spalti 28 – Mestre:

– Sede Anagrafe del Lido di Venezia via Sandro Gallo 32 – Lido di Venezia.