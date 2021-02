Cavallino-Treporti, arrestato 40enne atteso in patria da altrettanto lunga lista di reati

Cavallino Treporti: i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne.

Il curriculum dell’uomo in Italia è di tutto rispetto: i reati contestati sono quelli di sfruttamento della prostituzione, estorsione, lesioni personali e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L’uomo, con vari precedenti penali, era

sottoposto dallo scorso mese di luglio, a Ca’ Savio, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati analoghi.

I precedenti giudiziari avevano avuto luogo in provincia di Teramo.

Per il moldavo, però, stava per terminare il periodo detentivo, e bisognava impedire la possibilità della fuga che gli avrebbe permesso di sottrarsi all’estradizione verso il proprio paese.

Accompagnato dunque alla Casa circondariale di Venezia, ora il galantuomo potrà essere trasferito in Moldavia dove lo attende un’altra lista di reati di cui rispondere.