Casa prende fuoco in viale San Marco. Ultima ora

Casa prende fuoco in viale San Marco. Un incendio ad una abitazione nel tardo pomeriggio di oggi, 21 giugno 2020.

Dalle 18.40 i vigili del fuoco stanno operando in viale San Marco, a Marcon, per il rogo che ha coinvolto un’abitazione.

Fortunatamente nessuna persona risulta ferita.

I pompieri sono arrivati da Mestre con due squadre e il supporto di altre due fatte rientrare. Gli operatori hanno subito spento l’incendio che ha coinvolto una pompeiana e il terrazzo al primo piano dell’abitazione.

Le fiamme hanno infatti bruciato la struttura in legno e i tendaggi esterni e sono parzialmente penetrate all’interno della casa, causando soprattutto danni da fumo.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e sopralluogo per determinare le cause dell’innesco dell’incendio.