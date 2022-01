Carnevale di Venezia 2022 “soft”: controlli e niente feste di massa

“Venezia è pronta a ripartire, sarà un Carnevale certamente non di massa, non ci sarà il volo dell’Angelo (il volo dal campanile di San Marco al palco), ma ci saranno tanti controlli. La città ha dimostrato di saper gestire bene la cosa già con il Redentore, i controlli hanno funzionato”.

Simone Venturini, assessore del Comune di Venezia al turismo, annuncia quindi un Carnevale “soft”, che punterà soprattutto sulla sicurezza, con qualche piccolo evento, ma certamente distante da quelli del pre-covid.

La sfida, che sarà annunciata con maggiore precisione nei prossimi giorni, sarà quella di affidarsi all’online, allo streaming, come lo scorso anno. Accompagnando la festa con eventi di portata locale. Venturini mostra però ottimismo verso il futuro: “Vogliamo essere pronti per ripartire, la città soffre l’assenza di un turismo internazionale, quello di prossimità non è sufficiente – dice -. Servono tre cose: il rinnovo della cassa integrazione fino a giugno, ristori veri per i professionisti del settore e che sia dipanata la nebbia sulla croceristica, sono 5mila posti di lavoro”.

L’altro Carnevale più famoso al mondo, quello brasiliano, è stato invece definitivamente cancellato a causa del Covid. Infatti, i ricoveri di pazienti affetti da Covid sono cresciuti di quasi il 20% in un giorno a Rio de Janeiro, la principale destinazione turistica del Brasile.

Ieri le persone accolte in ospedale per coronavirus nella metropoli carioca sono state 751, con un aumento del 19,5% rispetto a lunedì e del 98% rispetto a venerdì scorso, ha riferito la segreteria comunale alla Salute.

Il picco della pandemia a Rio è stato raggiunto nell’aprile 2021, con 1.600 posti letto occupati.

Il Comune ha inoltre informato che 4.800 operatori sanitari hanno dovuto essere esonerati per aver contratto la malattia.

In città le autorità hanno già cancellato il carnevale, che normalmente richiama milioni di persone per tutto il mese di febbraio.

Carnevale di Venezia 2022 che invece ricalcherà in qualche modo le orme di quello del 2021 che comunque, nel primo week-end, quello inaugurale, ha visto una grande partecipazione di pubblico collegato in streaming da tutto il mondo e il tutto esaurito nei laboratori nelle Stanze Virtuali.

Quest’anno il motore sarà più collaudato ed entrerà nelle case e permetterà di sperimentare outdoor la “distanza necessaria” per una festa vissuta in sicurezza.

Particolarmente gradito era stato l’anno scorso l’appuntamento con l’approfondimento delle Storie di Carnevale che ha permesso di scoprire, attraverso 40 brevi video appositamente realizzati per l’edizione 2021, i protagonisti – artisti, artigiani, costumisti – ma anche i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari, alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche del momento.

Dovrebbero tornare le Stanze Virtuali del Carnevale di Venezia, in diretta dalle sale di Ca’ Vendramin Calergi, dove grandi e piccoli possono essere protagonisti grazie agli eventi digitali. In particolare, per i più piccoli, ha avuto successo il Kids Carnival con laboratori, performance, racconti interattivi, e un’edizione digitale del concorso La Mascherina più Bella. Per gli adolescenti, invece, il Teen Carnival offriva travestimenti, tutorial, contest, meet&greet con gli influencer del momento.

Il Carnevale di Venezia dell’anno scorso è comunque riuscito a tenere fede alla tradizione, portando a compimento alcuni appuntamenti classici, come l’elezione della Maria del Carnevale 2020, rimasta in sospeso nell’ edizione precedente.

Del Carnevale 2021 ricorderemo le più acclamate: eletta Maria del Carnevale ufficiale 2020-2021 Mara Stefanuto, mentre Gioia Mayer è risultata essere la Maria più votata.

Le due bellissime sono state proclamate presso il set del Carnevale di Venezia 2021, in collegamento streaming da Ca’ Vendramin Calergi al termine di una seduta della giuria riunita online.