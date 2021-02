Carnevale di Venezia 2021, dall’11 al 16 febbraio la settimana grassa per la prima volta digitale

Carnevale di Venezia 2021: dopo il week-end inaugurale che ha visto una grande partecipazione di pubblico collegato in streaming da tutto il mondo e il tutto esaurito nei laboratori nelle Stanze Virtuali, ricomincia domani, giovedì 11 febbraio, il Carnevale di Venezia 2021 nella sua versione digitale inedita.

In quest’ anno del tutto eccezionale, il Carnevale di Venezia entra infatti nelle case e permette di sperimentare la “distanza necessaria” per una festa vissuta in sicurezza.

L’appuntamento in streaming riparte da Ca’ Vendramin Calergi, il palazzo affacciato sul Canale Grande sede del Casinò di Venezia, in coincidenza con il tradizionale ‘cuore’ della manifestazione: la settimana ‘grassa’ che va da giovedì 11 febbraio a martedì 16 febbraio, tutti i giorni a partire dalle ore 17.00 per circa un’ora e mezza.

Una carrellata di interviste, curiosità e racconti sul Carnevale presente e passato viene trasmessa in diretta sul sito del Carnevale, sui suoi canali social e su Televenezia (canale 71 del digitale terrestre): dalla storia delle dodici Marie al Volo dell’Angelo, dalle sue maschere più famose ai costumi e ai travestimenti, dal teatro alla trasgressione.

Inoltre, ogni giorno, durante le puntate e poi sui canali social, l’approfondimento Storie di Carnevale permette di scoprire, attraverso 40 brevi video appositamente realizzati per l’edizione 2021, i protagonisti – artisti, artigiani, costumisti – ma anche i luoghi del Carnevale, dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari, alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche del momento.

Ospiti della trasmissione di domani, giovedì 11 febbraio

Oltre agli ospiti fissi della trasmissione – Linda Pani, Alberto Toso Fei, il Principe Maurice – la puntata di domani ospita Stefano Karadjov, Direttore della Fondazione Brescia Musei e già responsabile del programma culturale del Carnevale; l’Assessore al Patrimonio, Toponomastica, Università e Promozione del Territorio del Comune di Venezia, Paola Mar, Fabio Busetto e Maria Botter di Veneziaeventi per l’angolo goloso, Mario Giuga e Fiorella Moro de Le Maschere di Mario del Settecento Veneziano, e Leonardo Faggian e Francesca Cecamore dell’Associazione “Compagnia l’Arte dei Mascareri”. Per il momento musicale, la voce di Lietta Naccari accompagnata al pianoforte da Giulia Vazzoler.

Contributi video di Atelier Pietro Longhi, Pantakin, Café Sconcerto, Wavents in collaborazione con il CERS Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e Alice De Bortoli.

Tra le proposte del Carnevale di Venezia 2021 vi è il video intitolato Il Carnevale dei Carnevali, realizzato da La Fabbrica del Vedere che presenta un estratto della lunga collaborazione dell’Archivio Carlo Montanaro con il Carnevale di Venezia. Si tratta di “coriandoli di cinema” tratti dalle opere di Georges Méliès e dai film dei maestri – da Charlie Chaplin a Buster Keaton, da Max Linder, Harold Lloyd a Stan Laurel e Oliver Hardy – visibili al link https://vimeo.com/509222507 a partire da giovedì grasso, 11 febbraio, alle ore 11.00, fino a martedì 16 febbraio, ultimo giorno di Carnevale.

Continuano, in parallelo, le Stanze Virtuali del Carnevale di Venezia, in diretta dalle sale di Ca’ Vendramin Calergi, dove grandi e piccoli possono essere protagonisti dell’edizione 2021, grazie agli eventi digitali, a cui si può accedere previa registrazione sul sito ufficiale del Carnevale (www.carnevale.venezia.it).

In particolare, per i più piccoli, prosegue il Kids Carnival propone laboratori, performance, racconti interattivi, e un’edizione digitale del concorso La Mascherina più Bella. Per gli adolescenti, il Teen Carnival offre travestimenti, tutorial, contest, meet&greet con gli influencer del momento. Iscrizioni sul sito: www.carnevale.venezia.it.

Dedicato alle persone di tutte le età è invece il tradizionale concorso de La Maschera più Bella che abitualmente sollecita le fantasie creative più originali sul Palco di San Marco e che quest’anno è digitale. I partecipanti, iscritti entro il 10 febbraio 2021 sul sito ufficiale www.carnevale.venezia.it, e che hanno inviato una foto del costume con una breve descrizione, saranno selezionati dalla giuria composta dal Team Artistico del Carnevale di Venezia e riunita nello studio, per partecipare alle dirette degli appuntamenti giornalieri nelle Stanze Virtuali da domani, 11 febbraio al 13 febbraio. I finalisti sfileranno in diretta streaming su tutti i canali ufficiali del Carnevale di Venezia e su Televenezia domenica 14 febbraio a partire dalle ore 17:15. Il vincitore sarà ospite speciale del Carnevale di Venezia 2022.