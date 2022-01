Carlo e Giorgio al Teatro Corso di Mestre: sospese date 24-25 febbraio e 1 marzo

La decisione è dovuta alle difficoltà legate al Covid-19. Chi ha acquistato i biglietti per il 24-25 febbraio e 1 marzo sarà ricollocato nelle due date confermate.

MESTRE, TEATRO CORSO: ANNULLATE LE REPLICHE DI CARLO&GIORGIO DEL 24-25 FEBBARIO E 1 MARZO. CONFERMATI IL 26 E 27 FEBBRAIO

Visto il perdurare delle problematiche legate alla diffusione del virus Covid-19, sono state annullate le repliche di Carlo&Giorgio 25 in programma il 24-25 febbraio e 01 marzo al Teatro Corso di Mestre.

Sono invece confermate le date di sabato 26 (ore 21.15) e domenica 27 febbraio (ore 18.00).

Gli spettatori che avevano già acquistato in prevendita i biglietti per le repliche del 24 e 25 febbraio saranno ricollocati in data 26 febbraio; i possessori dei biglietti del 01 marzo saranno invece spostati alla replica del 27 febbraio.

In alternativa, è possibile chiedere il rimborso presso il canale di acquisto prescelto entro e non oltre il 5 febbraio.

L’organizzazione si scusa per gli eventuali disagi arrecati.