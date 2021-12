Capodanno a Venezia: causa Covid né fuochi né feste, ma musei aperti di sera

Un capodanno tra musei, teatri e luminarie diffuse, ma senza fuochi d’artificio: è quello che Venezia si appresta ad offrire ai visitatori per la notte di San Silvestro. Lo annuncia l’assessore comunale al turismo Simone Venturini, spiegando che “la normativa nazionale e la situazione sanitaria in Europa sconsigliano, anche per quest’anno, l’organizzazione di eventi di piazza, come concerti e fuochi d’artificio”. “Pertanto le nostre energie sono state investite per aprire le porte di tutti i musei dal 17 dicembre al 9 gennaio, prevedendo anche l’apertura serale di Palazzo Ducale e del Museo Correr dal venerdì a domenica per tutti gli ospiti che vorranno vivere un’esperienza unica”, aggiunge.

“Molte le mostre allestite in città nelle istituzioni museali pubbliche e nelle fondazioni private. Grande protagonista anche il Teatro La Fenice, che ha predisposto un cartellone che culminerà con l’attesissimo concerto di Capodanno”.

La mancanza dei giochi di luci pirotecniche sembra non frenare comunque l’arrivo dei turisti per le feste.

“In questi giorni stiamo registrando molto interesse per Venezia da parte di viaggiatori nazionali ed internazionali – conferma -, un interesse in continuità con i mesi appena trascorsi. Oggi il turismo di alto livello sceglie di visitare una località anche in base alla capacità della stessa di organizzarsi ed evitare situazioni di rischio sotto il profilo sanitario. Su questo Venezia nel corso del 2021 ha fatto scuola, si pensi solo al Redentore organizzato con il primo sistema di ‘green pass’: intendiamo continuare su questa strada senza disperdere il patrimonio di competenza ed esperienza accumulato”.