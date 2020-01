Caorle, incendio in un’azienda agricola a Ca’ Corniani

Caorle, fumo per un principio d’incendio in un’azienda agricola, inizialmente domato con un estintore.

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 9 in località Ca’ Corniani per un principio d’incendio all’interno di un ufficio in un’azienda agricola.

Molta paura per il fumo ma nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri sono arrivati da Portogruaro e hanno spento in poco tempo le fiamme già parzialmente domate dal personale dell’azienda con un estintore.

Nessun ferito ma l’ufficio dell’azienda agricola è stato parzialmente danneggiato.

Le cause del principio d’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Le operazioni di messa in sicurezza dei locali da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, verso le 11, con la completa aerazione dei locali.