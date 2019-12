Cannabis coltivata in casa: ora si può. Storica sentenza, ora cambia tutto

Cannabis coltivata casa: ora è lecito. Una storica sentenza dalla Cassazione rende legali le piante di cannabis fatte crescere in casa.

Si tratta di una sentenza storica che, di fatto, non rende più reato coltivare in casa la cannabis, certo, con alcune avvertenze.

I presupposti sono quelli della quantità minima e dell’uso personale.

E’ una sentenza storica che cambia tutto il panorama di questo tipo di valutazioni. La decisione è delle sezioni unite penali della Cassazione che si sono espresse con una pronuncia che è destinata a non passare inosservata.

Secondo gli ‘ermellini’, che hanno preso la decisione il 19 dicembre scorso, “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”. Se, raccomandano, “lo scarso numero di piante e il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale”.

Su questo tema in passato la Corte Costituzionale si era pronunciata più volte, stabilendo in linea di principio che la coltivazione della cannabis costituisce sempre un reato, al di là della quantità, dall’uso personale che se ne può fare e dalla presenza dei cosiddetti principi attivi.

Su quest’ultimo aspetto la Consulta ha sottolineato infatti il pericolo, sotto il profilo della salute, a cui possono andare incontro gli utilizzatori, nonché la creazione “potenziale di più occasioni di spaccio di droga”. E finora proprio a questo principio si era uniformata la Cassazione.

Ma con la nuova decisione i giudici della cassazione hanno stabilito che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza” ma devono però “ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

La pronuncia ha preso le mosse dal caso di una persona che aveva fatto ricorso in Cassazione per l’annullamento di una condanna che riguardava la coltivazione di due piante di marijuana, una alta un metro con 18 rami e l’altra alta 1,15 metri e con 20 rami.

La notizia è stata accolta con favore dal mondo della politica, almeno a stare alle prime dichiarazioni.

Secondo il senatore M5S Matteo Mantero “la Cassazione ha aperto la strada, ora tocca a noi. Fino a questa storica sentenza comprare Cannabis dallo spacciatore, alimentando la criminalità e mettendo a rischio la propria salute con prodotti dubbi, non costituiva reato penale mentre coltivare alcune piante sul proprio balcone per uso personale poteva costare il carcere”.

Parla di “svolta positiva della Cassazione” anche il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, secondo il quale la decisione degli ermellini sulla liceità della coltivazione domestica della cannabis “è piena di ragionevolezza”. E questo perché “si rompe un tabù. Ora andiamo avanti: con cannabis legale avremmo più sicurezza e miliardi per lo Stato sottratti alla criminalità”.

Soddisfatto anche Riccardo Magi, anch’egli di +Europa, che giudica come “una buona notizia natalizia” la sentenza della Cassazione che “ha fatto valere il buon senso e la logica con l’equiparazione della coltivazione per uso personale al consumo, ora tocca al Parlamento, dove sono depositate diverse proposte che vanno decisamente in questa direzione – tra cui la legge di iniziativa popolare ‘Legalizziamo’ promossa da Radicali italiani e Associazione Coscioni e una proposta di iniziativa parlamentare recentemente depositata con firme di deputati di diversi gruppi – per superare una normativa illogica e sbagliata”.

