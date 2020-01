Camponogara, si incendia il tetto di una palazzina: vigili del fuoco con autopompe

Camponogara, si incendia il tetto di una palazzina in via IV Novembre, vigili del fuoco al lavoro proprio in queste ore.

Dalle 8.15 i pompieri stanno operando in via IV Novembre, a Camponogara, per un rogo appiccatosi sul tetto di una palazzina questa mattina.

Fumo nero e momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito, la palazzina è stata evacuata per ragioni di sicurezza.

Le squadre di vigili del fuoco sono arrivate da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, due autobotte, un’autoscala, un carro aria e 16 operatori stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e limitare i danni.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.