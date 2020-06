San Marco, riapre il Caffè Florian e giovedì il Caffè Lavena in Piazza San Marco

San Marco, riapre il Caffè Florian e giovedì sarà la volta del Caffè Lavena, due storici locali in Piazza San Marco.

Quella di stamattina è stata una delle riaperture più attese nell’area marciana: il Florian, il caffè più antico d’Italia che si trova sotto le Procuratie Nuove, ha riaperto i battenti e questa mattina e ha accolto i primi clienti ma anche semplici curiosi dopo il lungo periodo di lockdown dettato dall’emergenza coronavirus.

Aveva chiuso a marzo a causa dell’emergenza sanitaria diffondendo il 9 marzo sui canali social del Caffè, che quest’anno festeggia 300 anni,la temporanea chiusura durata fino a questa mattina.

La ripresa dell’attività è stata salutata con gioia da veneziani e turisti, dagli affezionati clienti e frequentatori della Piazza, dall’amministrazione comunale, rappresentata dalla presidente del Consiglio Ermelinda Damiano, che ha incontrato Marco Paolini, l’amministratore delegato della società di gestione dello storico Caffé.

“Riapre oggi uno dei simboli di Venezia, il primo Caffè italiano con i suoi 300 anni di storia – ha dichiarato – Dopo questi mesi difficili, che hanno bloccato il mondo intero, anche questo momento segna la ripartenza della nostra Città. Come Amministrazione non possiamo che essere orgogliosi e felici di questa riapertura. Un grande in bocca al lupo a loro e a tutti quelli che, nonostante il periodo che stiamo vivendo, hanno ancora l’entusiasmo e la forza di ripartire”.

Davanti al Florian, dall’altra parte della Piazza, sotto le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, lo storico Gran Caffè Lavena, riaprirà i battenti il prossimo giovedì, 18 giugno.

G.P.