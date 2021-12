Buon Natale ai nostri lettori e alle loro famiglie

In questa occasione ci piace ricordare le parole di Papa Francesco.

“Dio è nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che vuole realizzare cose straordinarie”. Dunque “Gesù ci invita a valorizzare e riscoprire le piccole cose della vita. Lasciamoci allora alle spalle i rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo alle lamentele e ai musi lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti”.

Ai nostri lettori e alle loro famiglie giunga un sincero augurio per un Natale sereno, per quanto possibile, e denso di bontà.

I servizi giornalistici proseguiranno anche nei prossimi giorni in termini leggermente ridotti ma con aggiornamenti puntuali sui temi più importanti.