Bottega Cini nasce dall’incontro tra 3 realtà imprenditoriali del mondo della cultura, la Fondazione Archivio Vittorio Cini, The Merchant of Venice e Museyoum, eccellenze nei rispettivi settori, per mantenere viva, sviluppare e diffondere, anche in sinergia con altre istituzioni, la secolare tradizione veneziana della produzione artigianale e del commercio di raffinati beni artistici e di consumo e di servizi di alta qualità: dal libro al vetro, al profumo, all’oggettistica, al merchandising e oggi alla realtà virtuale ed immersiva. Promuove la raccolta e la presentazione nei suoi spazi espositivi, anche in varie forme multimediali, di documentazione sui protagonisti della vita sociale, culturale, storica e artistica, dall’antico al contemporaneo; la formazione, la ricerca e la sperimentazione, con tecnologie assolutamente innovative, di eventi ed esperienze coinvolgenti.

Bottega Cini by The Merchant of Venice è un nuovo Concept Store che vuole essere punto di dialogo tra cultura e aziende non solo veneziane. Ha l’obbiettivo di creare una nuova tipologia di Museum Shop, bottega rinascimentale reinterpretata in chiave contemporanea.

Nel suo spazio commerciale unisce l’arte profumatoria veneziana di The Merchant of Venice ad altre eccellenze del territorio, come l’Impiraressa Marisa Convento che ha il proprio laboratorio all’interno della Bottega, le vetrerie NasonMoretti e Ercole Moretti, le case editrici Marsilio e Lineadacqua, l’antica cartiera artigiana Toscolano 1381 e il laboratorio di serigrafia Fallani, le sculture di Giancarlo Franco Tramontin e le forcole di Saverio Pastor, con altre realtà artigiane che si vanno aggiungendo.

Si apre poi un’ampia area dedicata a eventi e presentazioni con supporti multimediali di ultima generazione: schermi interattivi (touch on screen o dialoganti con il visitatore), postazioni oculos, aree aggiuntive di proiezioni, la sala di proiezione immersiva; esperienze proposte da Museyoum che vanta una vasta attività internazionale nel campo della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale.

LA GALLERIA DI PALAZZO CINI A SAN VIO

Bottega Cini inizia la sua attività in un luogo emblematico, al centro del “Museum Mile”, che si amplia nel “Miglio dell’Arte”, di Dorsoduro a Venezia: di fronte a Palazzo Cini che è stato la dimora per sessanta anni, fino alla morte, il 18 settembre 1977, del Conte e Senatore Vittorio Cini, grande imprenditore, mecenate, collezionista, qui trasferitosi dalla natia Ferrara. Da 35 anni il Palazzo espone nei due piani nobili (oltre a mostre temporanee) una parte significativa delle sue collezioni d’arte, grazie alla donazione alla Fondazione Giorgio Cini dell’immobile e degli oggetti ivi contenuti da parte di una delle figlie, la principessa Yana Cini Alliata di Montereale, e ai numerosi comodati di altri eredi. Pertanto Bottega Cini vuole innanzitutto sviluppare importanti sinergie con la Fondazione Cini per l’ulteriore valorizzazione di Palazzo Cini (che già vede la presenza come main sponsor di Assicurazioni Generali) e dell’Isola di San Giorgio Maggiore, nello spirito del Fondatore e per valorizzarne la figura e gli importanti lasciti.

In questa stagione estiva e autunnale del 2020 l’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini presenta al secondo piano della Galleria la mostra temporanea “Piranesi Roma Basilico” che mette a confronto numerose vedute di Roma nelle incisioni settecentesche (che sono nelle collezioni della Fondazione Cini) con le fotografie dell’inizio del XXI secolo (commissionate dalla Fondazione) dei due grandi maestri. Bottega Cini affianca l’iniziativa con la produzione e la vendita di oggettistica e pubblicazioni dedicate.

THE MERCHANT OF VENICE

E’ un marchio di profumeria artistica di lusso nato a Venezia dalla volontà della Famiglia Vidal, operante nel settore della profumeria a livello internazionale da più di un secolo. Rievoca l’antica arte profumiera che ebbe origine nella città di Venezia e dai suoi commerci con il lontano Oriente. Il marchio si ispira alle “Mude”, rotte navali che collegavano un territorio vastissimo, dall’Oriente all’Africa e a tutta l’Europa fino ai Mari del Nord. Le “Mude” partivano da Venezia e raggiungevano porti che a loro volta erano la destinazione di altre vie commerciali: qui avveniva un complesso interscambio tra materie prime e prodotti finiti. In questo modo la Serenissima riuscì a riunire conoscenze e merci che altrimenti non avrebbe avuto disponibili nel proprio territorio; abilissimi artigiani (i Muschieri e ai Saoneri) inventarono nuove tecniche di produzione che resero i profumi e i cosmetici veneziani ambiti in tutte le corti europee dell’epoca.

The Merchant of Venice propone una collezione di profumi artistici che spaziano dalle note orientali più preziose, come muschio, ambra, zafferano e legni preziosi, a fragranze caratterizzate da materie prime innovative come il Blue Tea proveniente delle montagne cinesi e la esclusiva Rosa Moceniga, antica rosa veneziana riscoperta e distillata in profumo. Propone un’ampia libreria olfattiva con più di ottanta profumi unici, frutto di ricerca e creatività dei maestri profumieri di The Merchant of Venice, ispirati da un viaggio olfattivo che ripercorre le orme dei mercanti veneziani e poi racchiusi in splendide bottiglie da esposizione, ispirate dall’antica arte vetraria di Murano.

The Merchant of Venice ha aperto stores e boutique a Venezia (San Fantin, Santa Fosca, Aeroporto Marco Polo, Murano, il Museum Shop a Palazzo Mocenigo, una SPA al San Clemente Palace Kempinsky) Verona, Milano, Dubai e altri punti vendita in oltre 40 paesi nel mondo.

FONDAZIONE ARCHIVIO VITTORIO CINI

E’ depositaria del patrimonio documentale privato del grande imprenditore, mecenate e collezionista e di altri suoi familiari. Vittorio Cini (Ferrara, 20 febbraio 1885 – Venezia, 18 settembre 1977) è stato uno dei protagonisti della storia e della vita economica, politica, sociale e culturale non solo italiana del XX secolo, lasciando segni importanti soprattutto a Venezia e nel Veneto. È in corso la pubblicazione di un primo inventario dell’Archivio, catalogato e reso disponibile per la consultazione, di un’ampia produzione di stampati e di siti internet nonché della sua biografia multimediale: una raccolta completa di materiali documentari di varia provenienza (cartacei, fotografici, audio e video), unita a numerosissimi virtual-tour dei luoghi della sua vita.

La Fondazione (attualmente in fase di costituzione e sostenuta dal nipote Giovanni Alliata di Montereale) intraprende iniziative culturali di varia natura, che si sviluppano nel corso degli anni, per perpetuare ed onorare la sua memoria. Sono stati promossi restauri di significative opere d’arte (dipinti, libri, oggetti) da lui possedute e il recupero di luoghi legati alla sua vita, pubblicazioni editoriali, ricerche storiche e archivistiche, borse di studio, donazioni, convegni e incontri con personalità della cultura, concerti, mostre, cerimonie religiose ed eventi a lui dedicati, anche in collaborazione con altre istituzioni. A partire dal 2017, 40° anniversario della scomparsa di Vittorio Cini, e nel 2018 e 2019 la Fondazione Archivio ha promosso e partecipato a quasi 50 iniziative.

ATTUALI PARTNERS BOTTEGA CINI by The Merchant of Venice

Ogni azienda presente in Bottega Cini ha una profonda anima culturale legata ad un territorio ricco di storia e ogni prodotto trasuda di passione e competenza.

ERCOLE MORETTI è specializzata nella lavorazione della murrina in moltissime declinazioni: perle, pendenti, ciotole e piatti decorativi. E’ nata nel 1911 a Murano, dove si trova tuttora. Da quest’isola veneziana l’azienda prende la linfa e regala bellezza e in questa isola esprime tutta la sua maestria artigianale ed artistica.

LINEADACQUA edizioni eventi è la casa editrice veneziana leader nella produzione editoriale di alta qualità. Realizza con passione libri che diffondono nel mondo idee, culture e business. Le carte, le legature, la tipografia, gli inchiostri, l’illustrazione, la fotografia d’autore ne sono strumenti. Pubblica i magazine intime e Venice Review.

MARISA CONVENTO artigiana “impiraressa” inventa ed esegue personalmente decori artistici da indossare e per la casa in conteria di vetro veneziana (le più piccole tra le perle di vetro). Crea anche piccoli accessori di moda e arredi in tessuti pregiati, impreziositi da perle e perline veneziane. Ha il proprio laboratorio nella Bottega Cini e qui “impira le perle” e propone meravigliose collane anche su misura per i clienti.

MARSILIO EDITORI nasce il 23 febbraio 1961 (il nome è un omaggio a Marsilio da Padova, il filosofo del XIV secolo, pensatore e giurista ghibellino). In cinquant’anni dalla sua fondazione la casa editrice ha pubblicato oltre 6000 titoli di saggistica, narrativa, cataloghi d’arte.

NASONMORETTI dal 1923 occupa una posizione di primo piano nella produzione vetraria muranese. L’azienda dedica gran parte della propria attività alla produzione di bicchieri e calici di cui può vantare una grande varietà stilistica e tipologica, costantemente arricchita dalla creazione di nuovi modelli. Firma anche oggetti per servire e decorare la tavola, tra cui caraffe, coppe per macedonia e gelato, candelieri e alzate in diverse forme e lavorazioni. Gli elementi dominanti delle collezioni sono la ricerca sul prodotto e l’utilizzo inedito del colore e degli accostamenti cromatici.

TOSCOLANO 1381 L’antichissimo polo cartario di Toscolano Maderno che forniva Venezia durante la Repubblica Serenissima fin dal 1300, oggi è stato rilanciato grazie alla passione e alla competenza di un gruppo di giovani imprenditori che hanno recuperato il sapere dei maestri cartai proiettandolo in una dimensione di startup che propone una collezione di prodotti di eccellenza.

FALLANI VENEZIA Il laboratorio di serigrafia artistica è presente a Venezia dal 1968; le sue serigrafie di artisti da tutto il mondo sono vere opere d’arte. A tutt’oggi nel laboratorio, prima con Fiorenzo e oggi con il figlio Gianpaolo, hanno lavorato oltre 200 artisti realizzando oltre 1000 soggetti.



MUSEYOUM S.r.l Impresa Sociale

Museyoum è una startup innovativa a vocazione sociale, nata nel 2017, che unisce le ventennali esperienze maturate da Stefano Bergonzini e Riccardo Ricci, professionisti attivi nei settori della cultura museale, dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e delle tecnologie di interazione con il pubblico. Dopo numerosi progetti realizzati nei principali musei del mondo, da Parigi a Shanghai, da Milano e Venezia a Tokyo, e dopo aver reso disponibili le proprie tecnologie in ambito business alle maggiori multinazionali e industrie italiane, i due fondatori hanno strutturato la loro collaborazione in questa nuova realtà. Appena costituita, Museyoum crea la prima intelligenza artificiale specializzata in Arte e viene invitata a San Francisco in California a presentarla nell’ambito dello StartUp Grind (2017). Dopo qualche mese Museyoum elabora un sistema capace di raccontare l’arte in modo personalizzato in base alle diverse caratteristiche di ciascun visitatore e vince il programma nazionale di Innovazione Culturale promosso da Fondazione Cariplo.

Nel 2018 crea un format che propone mostre interattive itineranti studiate per coinvolgere famiglie e gruppi di pubblico in emozionanti esperienze divulgative in diverse città. L’obiettivo è quello di promuovere in Italia e in Europa i grandi nomi dell’arte italiana, i relativi musei e territori. Questo progetto vince il contest europeo ArtLab (Marzo 2018). Nello stesso periodo Museyoum attiva il progetto “Sala dei Ferraresi” per la Fondazione Archivio Vittorio Cini (Venezia),

Museyoum si impegna a realizzare la seconda tappa dell’esperienza virtuale immersiva itinerante di “Raffaello dalle origini al Mito” presso la Bottega Cini. Nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte (6 aprile 1520) del divin pittore, si aprirà quindi questa esperienza virtuale immersiva per vivere attraverso strumenti innovativi e interattivi, i luoghi d’origine, le opere ed altri interessanti aspetti della vita e del mito di Raffaello Sanzio.