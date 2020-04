Bomba contro sede del Pd. Ferrazzi: “Non ci fanno paura”

Una bomba molotov è stata scagliata contro una sede Pd. L’attentato è avvenuto attorno alle ore 16 di domenica. contro la sede del Pd di Vicenza.

“Saranno le forze dell’ordine ad individuare i vigliacchi che hanno tirato una molotov e alcuni sassi alla sede del Partito Democratico di Vicenza, lasciato una lettera violenta e delirante e bruciato la bandiera italiana” le parole del senatore del Pd Andrea Ferrazzi.

“Voglio dire con forza a questi violenti e vili che non ci fanno paura, che non faremo un mezzo passo indietro e che continueremo a testa alta l’azione di governo per il bene del nostro Paese. Solidarietà a tutti gli amici di Vicenza”, ha concluso Ferrazzi.

“L’aggressione ai danni della sede del Pd di Vicenza, con sassi e molotov, è un atto gravissimo. Alla segretaria Chiara Luisetto agli iscritti e militanti la nostra vicinanza e di tutti i democratici italiani. Le autorità facciamo luce quanto prima sulle responsabilità di questo gesto”. Ha invece dichiarato il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio.