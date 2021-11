Bodybuilding e anabolizzanti: atleta di Montebelluna ha il seno da donna. Arrivano i Nas

Bodybuilding e anabolizzanti: due mondi che spesso si ritrovano con i confini sfumati.

Oggi però il caso è eclatante: bodybuilder che ha fatto uso di doping si ritrova con il seno da donna.

Si attivano i Nas e si scoperchia una pentola che contiene un mondo di ricette false per prodotti dopanti poi rivenduti a prezzi gonfiati.

E gli esiti delle indagini cominciano ad arrivare, nei guai finiscono un personal trainer e sua madre.

Agli atti danni materiali prodotti dall’assunzione dei farmaci che consistono in almeno tre gravi menomazioni fisiche.

Tra di essi risulta la crescita anomala di un seno femminile in un soggetto maschio.

L’uomo, un bodybuilder di 39 anni veneto, è stato costretto ad intervento chirurgico per riduzione del seno affinché fosse riportato ad una forma più ‘maschile’.

Come riporta il Corriere del Veneto in edicola oggi, è stato ricostruito il circuito illecito che ovviamente portava risultati in termini di profitto.

Ricette mediche fasulle, prodotte grazie ad una tipografia compiacente, erano usate in alcune farmacie della Marca per farmaci dall’effetto dopante che venivano rivenduti con rincari fino a venti volte in tutta Italia.

Indagati sono un personal trainer siciliano di 35 anni, P.M., attivo nel trevigiano, sua madre, bidella di sessant’anni, A.M.T., i quali gestivano un giro di affari stimato in almeno centomila euro.

L’indagine è in mano ai Carabinieri del Nas di Treviso.

Tutti i dettagli sul quotidiano in edicola.

