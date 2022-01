Bobby Solo feat. Antonio Salvati “Quando Quando Quando”

Durante la maratona Telethon andata in onda su Rai 1, con grande sorpresa per il pubblico, si sono esibiti Bobby Solo ed Antonio Salvati, cantando la hit “Quando Quando Quando” (videoclip online diretto da Beppe Gallo), rivisitazione del grande successo di Tony Renis. Una performance che si è conclusa con un inchino, a segnare ancora di più l’amicizia tra i due artisti.

“Italian International Vintage Songs” (IL BRANCO PUBLISHING SRL) è l’album di Bobby Solo e Antonio Salvati, disponibile in cd, in vinile ed in tutti gli store digitali. Il progetto contiene anche alcune delle più belle canzoni degli anni 50-60 come “Il padrino”, “Volare”, “Anema e core”, “Una lacrima sul viso” (remix) e tanti altri successi internazionali. Gli arrangiamenti dell’album sono stati affidati al M° Massimo Passon “Master Studio”, dietro suggerimenti di Bobby Solo.

Ben due videoclip, entrambi diretti da Beppe Gallo per Il Branco Publishing srl, (“Il padrino” e “Quando quando quando”) per l’inedito duo, per la prima volta insieme in un progetto discografico.

Bobby Solo: “Felicissimo di questa esperienza con l’amico “feat” Antonio Salvati (discografico dell’etichetta Rosso Al Tramonto) e non vediamo l’ora di farvi ascoltare questi grandi successi da noi rivisitati”