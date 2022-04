“Bisogna mantenere la clausola sociale negli appalti !”. Di Monica Sambo e Danny Carella

Oggi la segretaria del PD di Venezia Monica Sambo ha partecipato al presidio in Campo San Maurizio per mantenere l’obbligo della clausola sociale in caso di cambio di appalto.

Sosteniamo questa mobilitazione e chiediamo al governo e al Parlamento di ascoltare le ragioni dei lavoratori e sindacati e di mantenere e potenziare la clausola sociale .

Si tratta di una norma fondamentale per la tutela dei lavoratori nel cambio di appalto e per questo occorre mantenerla anche nel nuovo Disegno di Legge sugli appalti.

L’eliminazione della clausola sociale avrebbe delle conseguenze drammatiche a Venezia dove abbiamo visto come nel mondo degli appalti ci siano stati innumerevoli problemi e addirittura fenomeni di caporalato, e dove lo stesso Comune di Venezia nei suoi appalti non ha sempre garantito la continuità occupazionale (basti pensare al caso dei Musei Civici).

Monica Sambo – Segretaria Comunale PD Venezia

Danny Carella – Vicesegretario PD Venezia con delega al lavoro