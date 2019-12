Big Vocal Orchestra in Piazza San Marco: come la musica può emozionare [video]

Big Vocal Orchestra in Piazza San Marco, una festa con coreografia unica tra l’albero di Natale e Palazzo Ducale con una miriade di piccole fiaccole che riempiono Piazza San Marco.

È una delle immagini del magnifico concerto del coro più numeroso del Veneto che si è esibito dalla loggia di Palazzo Ducale.

I veneziani sono tornati in Piazza ieri sera, migliaia le persone che dal molo alla basilica hanno ascoltato in silenzio o alzando le luci dei telefonini l’evento che simboleggiava la ripresa della città dopo l’acqua alta che l’ha duramente colpita.

Non a caso il concerto si è aperto proprio con “Mermaids” il pezzo composto dal maestro muranese Marco Toso Borella (direttore dei Big Vocal) che inizia con il suono delle sirene dell’acqua alta che tanto hanno spaventato la città, e con i coristi che poi riproducono con la voce le sirene.



(il video del coro che ricorda il suono delle sirene dell’acqua alta a Venezia)

Il concerto è poi proseguito nell’allegria, con cover di canzoni di Natale (Adeste Fideles, Halleluja – Total Praise, Amen – Happy Day) e canzoni di successo come le cover di All I Want for Christmas di Mariah Carey e i mix di alcune delle più famose canzoni dei Queen, The Sound of Music e molte altre ancora.

Suggestivi gli effetti dei giochi di luce proiettati a Palazzo Ducale mentre il numeroso coro cantava, muovendo le mani con guanti bianchi e neri per creare le coreografie.

Un concerto apprezzato e partecipato dal numeroso pubblico, che accompagnava battendo le mani nelle canzoni più allegre e ritmate e in rispettoso silenzio durante le melodie più complesse e religiose.

Un messaggio di vitalità e rinascita ma anche di spiritualità per la città di Venezia, che si è diffuso attraverso i canti gospel tutta Piazza San Marco.

Video di un brano del concerto qui sotto.