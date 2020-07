Bibione: non si corre. Sospese BibioneRun e Surprising Run

A Bibione non si corre, sono annullati gli eventi del 5 e 6 settembre a causa delle misure prescrittive per arginare la diffusione del virus.

Proprio per gli effetti della pandemia è stata determinata la cancellazione della manifestazione in rosa e della classica gara Fidal sulle 10 e 20 miglia.

Niente da fare, quindi, neanche a Bibione si correrà a settembre. Le conseguenze della pandemia hanno causato l’annullamento delle due manifestazioni podistiche, in programma nella rinomata località turistica veneziana.

Sabato 5 settembre non si svolgerà BibioneRun in Rosa, corsa interamente al femminile finalizzata ad una raccolta di fondi per la LILT, e all’indomani, domenica 6 settembre, è stata cancellata anche la settima edizione di Bibione is surprising run, gara Fidal sulle distanze di 10 e 20 miglia. Il complesso dei due eventi, nel 2019, aveva coinvolto circa duemila tra runners e camminatori. Anche a Bibione, però, quest’anno non si correrà.

“La situazione di incertezza legata al Covid-19 non ci lascia purtroppo scelta – commenta Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano, società organizzatrice di BibioneRun in rosa e Bibione is surprising run -. Al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per organizzare due eventi di questo tipo e, nel caso della prova agonistica, pesa anche l’assenza di un protocollo Fidal per le corse su strada. Non possiamo che fermarci qui. Diamo appuntamento a tutti al 2021”.

Gli iscritti a Bibione is surprising run potranno trasferire l’adesione all’edizione 2021, oppure chiedere il rimborso inviando un’e-mail a mauri.simonetti@libero.it (entro il 15 settembre 2020).

(foto da archivio)