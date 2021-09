Berlusconi torna in ospedale al San Raffaele, ma è già uscito

Berlusconi in ospedale al San Raffaele di Milano ieri mattina, 1 settembre 2021, per una visita di controllo.

La notizia si è presto diffusa, facendo temere un peggioramento delle condizioni di salute del leader di Forza Italia.

Da quanto si è potuto apprendere invece, l’ex premier è entrato nella struttura per alcuni accertamenti programmati ed è stato dimesso circa un’ora dopo.

La scorsa settimana, di rientro dalla Sardegna, Berlusconi aveva trascorso una notte nello stesso ospedale milanese per svolgere dei controlli post covid.

Silvio Berlusconi compirà 85 anni il 29 settembre: la settimana scorsa era stato ricoverato per sottoporsi ad alcune visite di controllo vista la sua età e per gli strascichi lasciati dal Covid.

Ieri mattina la visita in sopedale è durata circa un’ora, poi il cavaliere ha lasciato la struttura ed è tornato nella sua residenza ad Arcore.