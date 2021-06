Bentornati turisti a Venezia. Tutti contenti ora. Lettere al giornale

Bentornati turisti.

Mercoledì. Motoscafo 4.2 che alle 17.20 imbarca al pontile di San Pietro in direzione Fondamente Nuove.

Primi posti, rigorosamente quelli riservati agli invalidi, una coppia nonostante tutta la cabina sia per metà libera.

Evidente che sui quei posti c’è più spazio per stendere le gambe.

A proposito di gambe : l’uomo (?) con le scarpe sui sedili davanti per stare più comodo.

Al momento della ripartenza dalla fermata della Celestia il marinaio però butta l’occhio in cabina e si avvicina all’uomo avvisandolo di qualcosa.

Il turista non capisce allora l’addetto gli fa segno con due dita che deve alzare la mascherina.

Vedo infatti in quel momento che, pur indossandola, diversamente dalla signora, la tiene solo per coprire il mento.

Il turista fa si, si, con il capo ma mascherina, scarpe e culi restano dove erano prima.

Non fa neanche il gesto di tirarla su per finta. E il marinaio non gli ha detto nulla delle scarpe sui sedili.

Ma non lo si può neanche colpevolizzare, pare un ragazzo in gamba questo con la barbetta, perché deve essere una battaglia continua contro l’inciviltà. Di questi tempi poi…

La morale di questa segnalazione è solo questa: finalmente sono tornati i turisti. Bentornati turisti.

Adesso sarete contenti, no? Molti di voi senz’altro, così possono guadagnare: schei, schei…

E per quelli di voi che adesso cominceranno a dire che ero io che dovevo andare a fare baruffa , vi confermo che l’ultima volta in linea 1 sono stato preso così a male parole che sono stato male due giorni. Si perchè, se ripresi, rispondono aggredendo, ho già visto.

Vi confermo che ora ho 70 anni e ho la pressione alta, e che ho già fatto tutte le mie battaglie che potevo per difendere questa sempre più martoriata Venezia.

Adesso spero che le foto di questi signori vadano sul web e si riconoscano e magari si vergognino un pochino.

Ciao