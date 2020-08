Bella ragazza escort sul sito, ma lei non ne sa nulla. La nuora voleva punire il suocero

Bella ragazza offresi come escort: “compagnia specializzata” per piacevoli serate o momenti stuzzicanti. Con tanto di foto in varie pose, solo che l’autrice dell’ “annuncio” non era l’interessata che, anzi, era all’oscuro di tutto, bensì una nuora che voleva così ‘punire’ il suocero.

Il sito specializzato di escort ha pubblicato l’inserzione con la scheda della bella ragazza ignara che poi, però, si è rivolta ai carabinieri ed ha sporto denuncia.

La machiavellica autrice del piano aveva escogitato il tutto per tentare di far terminare la relazione fra il suocero e la sua nuova compagna, molto più giovane di lui.

Per attuarlo ha preso le foto della ragazza da Instagram e l’ha iscritta al sito di escort.

La vittima, però, dalla famiglia stessa è venuta a conoscenza della cosa essendo esploso lo “scandalo” ed ha spiegato tutto ai carabinieri che, nella Bassa Reggiana, hanno denunciato l’autrice della macchinazione, una donna di 40 anni.

La nuora, dopo l’iscrizione, ha fatto vedere al marito (che l’ha prontamente riferito al padre) la sua nuova ‘matrigna’ che campeggiava dal sito di escort con tanto di foto. Foto rubate, si è poi saputo, dal profilo Instagram dell’interessata, verosimilmente scegliendo le più “ammiccanti”.

Quando poi il suocero ha chiesto conto del fatto alla sua compagna, lei si è rivolta ai carabinieri di Gattatico che hanno scoperto quello che era successo, denunciando per diffamazione l’autrice del furto d’identità.

Il piano per far lasciare i due è così fallito miseramente.

(foto da archivio)