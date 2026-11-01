Belen Rodriguez celebra Halloween a Milano: miniabito nero, stivali vertiginosi e serata tra amiche

Belen Rodriguez ha trascorso la notte di Halloween a Milano, documentando su Instagram la serata tra look d’effetto e momenti conviviali con alcune amiche.

Le foto pubblicate dalla showgirl mostrano un costume elegante: miniabito nero con dettagli in pizzo, un cappello a tesa larga completato da frange sul volto e stivali sopra il ginocchio in vernice stringata con tacco a spillo.

Gli scatti spaziano dalla parte diurna — in una location allestita anche per bambini — alla movida notturna. Durante la serata in un club milanese Belen appare complice con due amiche: pose sui divanetti, risate e brindisi caratterizzano i momenti condivisi.

Nelle immagini si notano elementi che mescolano la dimensione familiare e quella festiva: biberon, fette di pizza appoggiate su tovaglie a tema e gli stivali vistosi della conduttrice che attirano l’attenzione dei follower.

La pubblicazione delle foto arriva dopo un periodo mediatico intenso per la 42enne: la fine della relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, le confessioni sui social riguardo ad ansia e attacchi di panico, e l’attacco pubblico dell’ex compagno Fabrizio Corona che l’ha accusata di aver tradito la sorella Cecilia. Le due sorelle, secondo quanto riportato, hanno successivamente ricucito il rapporto.

Dopo questi episodi, la showgirl si è mostrata sui social in atteggiamento più spensierato, vivendo la serata di Halloween tra glamour e complicità con le amiche.