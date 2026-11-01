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Belen Rodriguez celebra Halloween a Milano: miniabito nero, stivali vertiginosi e serata tra amiche

Belen Rodriguez festeggia Halloween a Milano: scatti su Instagram mostrano l’outfit da strega, complicità con due amiche e momenti conviviali nei locali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Belen Rodriguez ha trascorso la notte di Halloween a Milano, documentando su Instagram la serata tra look d’effetto e momenti conviviali con alcune amiche.

Le foto pubblicate dalla showgirl mostrano un costume elegante: miniabito nero con dettagli in pizzo, un cappello a tesa larga completato da frange sul volto e stivali sopra il ginocchio in vernice stringata con tacco a spillo.

Gli scatti spaziano dalla parte diurna — in una location allestita anche per bambini — alla movida notturna. Durante la serata in un club milanese Belen appare complice con due amiche: pose sui divanetti, risate e brindisi caratterizzano i momenti condivisi.

Nelle immagini si notano elementi che mescolano la dimensione familiare e quella festiva: biberon, fette di pizza appoggiate su tovaglie a tema e gli stivali vistosi della conduttrice che attirano l’attenzione dei follower.

La pubblicazione delle foto arriva dopo un periodo mediatico intenso per la 42enne: la fine della relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, le confessioni sui social riguardo ad ansia e attacchi di panico, e l’attacco pubblico dell’ex compagno Fabrizio Corona che l’ha accusata di aver tradito la sorella Cecilia. Le due sorelle, secondo quanto riportato, hanno successivamente ricucito il rapporto.

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Dopo questi episodi, la showgirl si è mostrata sui social in atteggiamento più spensierato, vivendo la serata di Halloween tra glamour e complicità con le amiche.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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