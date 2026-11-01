Tg1 Medicina, rubrica di Rainews: l’edizione del 1° novembre 2026 e il profilo del programma

L’edizione di Tg1 Medicina del 1° novembre 2026 è registrata con il riferimento orario delle 08:00 ed è trasmessa nell’ambito della rubrica di Rainews dedicata all’informazione sanitaria.

Il programma è descritto come un approfondimento su sanità pubblica e individuale. Tra i contenuti indicati figurano consigli terapeutici, novità tecnologiche in ambito medico e commenti di esperti.

La rubrica va in onda tutte le domeniche intorno alle 8:20, secondo quanto riportato dalla pagina della trasmissione. L’appuntamento è curato dalla redazione Società di Tg1.

Per contatti è disponibile l’indirizzo email tg1_societa@rai.it.