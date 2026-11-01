Zverev sarà numero uno Atp da lunedì dopo la vittoria a Vienna

Alexander Zverev diventerà il nuovo numero uno del tennis mondiale a partire da lunedì 2 novembre. Il tennista tedesco ha ottenuto i punti necessari con la vittoria per 6-4, 7-5 su Tallon Griekspoor, conquistata giovedì 29 ottobre negli ottavi dell’Atp 500 di Vienna.

Il successo, arrivato in un’ora e 35 minuti, permette a Zverev di raggiungere almeno 9.450 punti nella classifica che sarà pubblicata lunedì: gli stessi di Jannik Sinner, costretto a chiudere anticipatamente la stagione per un infortunio al ginocchio, ma davanti grazie ai criteri di spareggio dell’Atp. Il 29enne diventerà il trentesimo giocatore nella storia a conquistare la vetta del ranking, introdotto nel 1973, e il primo tedesco a riuscirci dai tempi di Boris Becker, che fu numero uno nel 1991.

“Dà una sensazione incredibile e speciale essere in campo e sapere che da lunedì sarò il numero uno del mondo”, ha detto Zverev al termine dell’incontro.

A Vienna il tedesco è approdato alle semifinali del torneo. Nel primo turno aveva rischiato l’eliminazione, annullando quattro match point allo spagnolo Martin Landaluce prima di imporsi 7-5, 3-6, 7-6. Dopo la vittoria su Griekspoor, nei quarti Zverev ha superato con un netto 6-0, 6-2 il britannico Arthur Fery.

Prosegue la corsa anche di Carlos Alcaraz, che dopo aver battuto Nikoloz Basilashvili 6-1, 7-6 ha sconfitto nei quarti lo statunitense Tommy Paul per 6-4, 7-6. Daniil Medvedev ha invece eliminato il francese Adrian Mannarino con un doppio 6-2, ottenendo la qualificazione matematica per le Atp Finals: il russo si aggiunge ai già qualificati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Nella semifinale di Vienna Medvedev affronterà Alcaraz alle ore 15.

Si è concluso con un ritiro il derby italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: Cobolli, numero sei del mondo secondo il comunicato, ha abbandonato il campo per un problema fisico quando era sotto 5-2 nel primo set. “Avevo sentito qualcosa già nella partita di martedì, ma volevo provare a continuare. Oggi ho capito che non potevo andare avanti e ho deciso di fermarmi”, ha scritto Cobolli sui social. Berrettini nei quarti è stato poi eliminato dall’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-6, 6-2.

(Articolo aggiornato alle ore 10:30 di sabato 31 ottobre)