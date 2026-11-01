Paolo Bonolis al centro di nuovi gossip: il ritratto di Carola Moroni, la donna indicata da Parpiglia

Secondo un’indiscrezione rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, Paolo Bonolis, 65 anni, avrebbe una relazione con Carola Moroni, 32 anni. La voce torna a far parlare del conduttore romano a più di un anno dalla fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, 52 anni.

Carola Moroni è originaria dei Castelli Romani e ha un profilo Instagram privato con circa 7.000 follower. Laureata in Informatica, secondo le informazioni circolate lavora nella gestione aziendale e nell’imprenditoria digitale, con attività legate anche ai social media.

Al grande pubblico Moroni è nota per la partecipazione all’edizione 2023 di Temptation Island nel ruolo di tentatrice. In quell’occasione si era distinta per un carattere deciso e era finita al centro delle cronache per un presunto avvicinamento ad alcuni protagonisti del programma.

Parpiglia ha inoltre riferito che l’incontro tra Bonolis e Moroni non sarebbe avvenuto negli studi di Tú Sí Que Vales, dove il conduttore è impegnato in questa edizione, ma all’interno dell’orbita della Fascino, la società di produzione legata a Maria De Filippi. Dalla ricostruzione emerge l’idea di un legame molto intenso tra i due, con il presentatore descritto come “innamoratissimo” dalla fonte giornalistica.

Sempre secondo le indiscrezioni, l’intesa tra Bonolis e Moroni avrebbe spinto il conduttore a valutare un rallentamento dei suoi impegni televisivi per ritagliarsi più tempo da dedicare alla nuova compagna. Al momento non sono arrivate né conferme né smentite ufficiali da parte dei diretti interessati; Bonolis continua inoltre a mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata.